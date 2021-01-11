Peter Zulj, Göztepe'de
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Peter Zulj, Göztepe'de

11.01.2021 21:12 | Son Güncelleme: 11.01.2021 21:16
Peter Zulj, Göztepe'de

Süper Lig'de kötü günler geçiren Göztepe ara transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi.

Süper Lig'de kötü günler geçiren Göztepe ara transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi.

Daha önce TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ankaraspor'dan Beykan Şimşek'i kadrosuna dahil eden sarı kırmızılar, Belçika'nın Anderlecht takımından orta sana Peter Zulj'u resmen renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "1993 doğumlu orta saha oyuncusu Peter Zulj sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır" dendi.Kariyerine ülkesinin Hartberg takımında başlayan Zulj, Wolfsberger AC, Admira Wacker, Ried ve Sturm Graz'da da top koşturdu. Avusturya Milli Takım formasını da giyen futbolcu bu sezon Anderlecht ile 8 lig maçında süre aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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