Peter Etebo kimdir? Peter Etebo kaç yaşında nereli? Peter Etebo hangi pozisyonda oynuyor? Peter Etebo hangi takımlarda oynadı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Peter Etebo kimdir? Peter Etebo kaç yaşında nereli? Peter Etebo hangi pozisyonda oynuyor? Peter Etebo hangi takımlarda oynadı?

Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Peter Etebo, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Peter Etebo kaç yaşında nereli? Peter Etebo hangi pozisyonda oynuyor? Peter Etebo hangi takımlarda oynadı? Peter Etebo kimdir?

Peter Etebo kimdir? Peter Etebo kaç yaşında nereli? Peter Etebo hangi pozisyonda oynuyor? Peter Etebo hangi takımlarda oynadı?
10.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:00

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Peter Etebo, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Peter Etebo kimdir? Peter Etebo hangi takımlarda oynadı? Peter Etebo kaç yaşında nereli? Peter Etebo hangi pozisyonda oynuyor?

PETER ETEBO KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Kasım 1995

Kaç yaşında: 24yaşında

Nereli: Lagos, Nijerya

Boy: 1,76 m

Kilo: 70 kg

Mevki: Merkez orta saha

Oghenekaro Peter Etebo (d. 9 Kasım 1995), Nijeryalı millî futbolcu. Orta saha bölgesinde görev yapan oyuncu, Süper Lig takımlarından Galatasaray takımında forma giymektedir. Etebo ayrıca Nijerya millî takımında da oynamaktadır.

TRANSFER GEÇMİŞİ

2013-2015 Warri Wolves

2016-2018 Feirense

2018 › Las Palmas (kiralık)

2018- Stoke City 45

2020 › Getafe (kiralık)

2020- › Galatasaray (kiralık)

İlgili Haberler

Oghenekaro Etebo kimdir? Oghenekaro Etebo kaç yaşında nereli? Oghenekaro Etebo hangi pozisyonda oynuyor? Oghenekaro Etebo hangi takımlarda oynadı?
Oghenekaro Etebo kimdir? Oghenekaro Etebo kaç yaşında nereli? Oghenekaro Etebo hangi pozisyonda oynuyor? Oghenekaro Etebo hangi takımlarda oynadı?
Kurtuluş Yurt kimdir? Kurtuluş Yurt kaç yaşında nereli? Kurtuluş Yurt hangi pozisyonda oynuyor? Kurtuluş Yurt hangi takımlarda oynadı?
Kurtuluş Yurt kimdir? Kurtuluş Yurt kaç yaşında nereli? Kurtuluş Yurt hangi pozisyonda oynuyor? Kurtuluş Yurt hangi takımlarda oynadı?
Nacer Chadli kimdir? Nacer Chadli kaç yaşında nereli? Nacer Chadli hangi pozisyonda oynuyor? Nacer Chadli hangi takımlarda oynadı?
Nacer Chadli kimdir? Nacer Chadli kaç yaşında nereli? Nacer Chadli hangi pozisyonda oynuyor? Nacer Chadli hangi takımlarda oynadı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Fahrettin Koca Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Okan Bayülgen Çağatay Ulusoy Gonca Vuslateri Nilperi Şahinkaya
Spor Gökhan Töre Burak Yılmaz Nihat Özdemir Josef De Souza Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Merve Mercan Otilia Bruma Sezgin Erdoğan Buse İskenderoğlu
Şu an buradasınız: Peter Etebo kimdir? Peter Etebo kaç yaşında nereli? Peter Etebo hangi pozisyonda oynuyor? Peter Etebo hangi takımlarda oynadı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 18:00:44. #1.14#
title