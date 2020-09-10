Peter Etebo kimdir? Peter Etebo kaç yaşında nereli? Peter Etebo hangi pozisyonda oynuyor? Peter Etebo hangi takımlarda oynadı? Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Peter Etebo, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Peter Etebo kaç yaşında nereli? Peter Etebo hangi pozisyonda oynuyor? Peter Etebo hangi takımlarda oynadı? Peter Etebo kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Peter Etebo, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Peter Etebo kimdir? Peter Etebo hangi takımlarda oynadı? Peter Etebo kaç yaşında nereli? Peter Etebo hangi pozisyonda oynuyor? PETER ETEBO KİMDİR? Doğum tarihi: 9 Kasım 1995 Kaç yaşında: 24yaşında Nereli: Lagos, Nijerya Boy: 1,76 m Kilo: 70 kg Mevki: Merkez orta saha Oghenekaro Peter Etebo (d. 9 Kasım 1995), Nijeryalı millî futbolcu. Orta saha bölgesinde görev yapan oyuncu, Süper Lig takımlarından Galatasaray takımında forma giymektedir. Etebo ayrıca Nijerya millî takımında da oynamaktadır. TRANSFER GEÇMİŞİ 2013-2015 Warri Wolves 2016-2018 Feirense 2018 › Las Palmas (kiralık) 2018- Stoke City 45 2020 › Getafe (kiralık) 2020- › Galatasaray (kiralık)