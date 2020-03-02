Pete Buttigieg Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışından çekilecek

02.03.2020 03:40 | Son Güncelleme: 02.03.2020 03:40

Amerikan medyası, Indiana eyaletindeki South Bend kentinin eski Belediye Başkanı Pete Buttigieg'in Demokrat Parti'deki başkan adaylığı yarışından çekileceğini duyurdu.

38 yaşındaki Buttigieg, başkan adaylığı yarışına giren ilk açık eşcinsel politikacıydı. Buttigieg'in kampanyasını başarılı başlamış, ancak son haftalarda ivme kaybetmişti.

Buttigieg'in çekilme kararı, Başkan Trump'a karşı kimin yarışacağını belirleyecek yarınki Süper Salı öncesi geldi.

Süper Salı'da 14 eyalette önseçim kullanılıyor ve bu oylama sonucu solcu aday Bernie Sanders, diğer adaylara kapatılamayacak bir fark atıp, adaylığa bir adım daha yaklaşabilir.

Buttigieg, 3 Şubat'ta Iowa eyaletinde yapıan önseçimlerin ilkini az farkla da olsa şaşırtıcı bir kazanmıştı. Ancak bu başarını daha sonra tekrarlayamadı ve South Carolina'daki önseçimde büyük bi farkla dördünücü oldu.

Buttigieg özellikle siyah seçmenlerden destek almayı başaramadı.

Buttigieg'in kampanya ekibinden henüz bir açıklama gelmedi, ancak gün içinde yapılması bekleniyor.

Buttigieg'in çekilmesiyle birlikte yarışta aralarında Sanders'ın da bulunduğu beş aday kaldı. Yarıştaki aday adayları, South Carolina'da büyük farkla kazanan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, milyarder işadamı Michael Blooberg Senatörler Elizabeth Warren ve Amy Klobuchar ve kongre üyesi Tulsi Gabbard.

Yarış nasıl sürecek ?

Süper Salı, adaylık yarışındaki en önemli günlerden biri.

14 eyaletteki ve Amerikan Samoası ve ülke dışınaki partililer oy kullanacak ve 1,357 delege seçilecek. En çok nüfüsa sahip iki eyalet California ve Teksas'ta da oy kullanılacak.

Süper Salı ile yarışın manzarası bir günde değişebilir veya Sanders liderliğini perçinleyebilir.