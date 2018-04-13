Petder'in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Selim Şiper Oldu

Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper, Petrol Sanayi Derneği'nin (PETDER) Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

PETDER tarafından yapılan açıklamada, derneğin genel kurul toplantısının bugün İstanbul'da yapıldığı belirtildi.

Toplantıda, Ocak 2015'ten bu yana PETDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Martin Thomsen'in yerini Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper'e bıraktığı kaydedildi.

Açıklamada, Şiper'in "PETDER çatısı altında tüm üyelerimiz ile birlikte; ulaşım, inşaat, altyapı projeleri ve endüstriyel faaliyetlere yakıt tedarik ederek, Türkiye'nin en dinamik sektörlerinden birinde ekonomik istikrarın devamına katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de, rekabetçi pazarı tam olarak özümsemiş bir serbest piyasa yapısı içinde, Türkiye'nin büyümesi ve halkımızın refahı için çok daha güçlü bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmeye kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Derneğin yönetim kurulu başkan yardımcılığına ise Total Oil Türkiye AŞ'den Yaşar Taşkıran getirildi.