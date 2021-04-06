Petal Search'ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel yarışma

Huawei'nin arama motoru Petal Search, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu kullanıcılarıyla yaşıyor.

Huawei'nin arama motoru Petal Search, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu kullanıcılarıyla yaşıyor.

Huawei açıklamasına göre, başta Avrupa olmak üzere, dünya genelinde 170'ten fazla ülkede 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve Türkiye'de 2020 yılında kullanıma sunulan Petal Search'ün kullanıcıları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarıyla birlikte "23 Nisan ve Petal Search" temalı özgün çizimler yaparak Petal Search uygulaması içerisinde yayınlanacak mini sergi alanında yer alma şansı ve bununla birlikte Huawei MatePad T10 kazanma fırsatı yakalayacak.

Kullanıcıların, Petal Search'ün düzenlediği bu yarışmaya katılmak için çocuklarının özgün çizimini kampanya sayfasında yer alan form alanına yüklemesi ve gerekli bilgileri doldurması gerekiyor. 5-10 Nisan'da form alanına yüklenen çizimlerden, Petal Search Komitesi tarafından belirlenecek ilk 20 çizim, 14-18 Nisan'da halk oylamasına sunulacak ve en çok beğenilen 4 çizim 20-23 Nisan'da Petal Search'te sergilenecek.

Herkesin katılabileceği oylamaya Petal Search uygulaması veya petalsearch.com adresinden ulaşılabilecek. Ayrıca, en çok beğeni alan ve sergiye katılma şansı yakalayan çizimlerin sahipleri, birer adet Huawei MatePad T10 tablet ile ödüllendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık