Pet şişeyle oynayan Yusuf'a oda dolusu oyuncak sürprizi
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Pet şişeyle oynayan Yusuf'a oda dolusu oyuncak sürprizi

Pet şişeyle oynayan Yusuf'a oda dolusu oyuncak sürprizi Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin Platformu ismini veren bir grup, 6 yaşındaki Yusuf'un ablasının petten yaptığı oyuncakla oynadığını gördü.

23.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:38

Pet şişeyle oynayan Yusuf'a oda dolusu oyuncak sürprizi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden toplanan ve kendilerine Çocuklar Üşümesin Platformu ismini veren bir grup, 6 yaşındaki Yusuf'un ablasının petten yaptığı oyuncakla oynadığını gördü. Platform üyeleri, yetim olan Yusuf'a bir oda dolusu oyuncak götürerek sürpriz yaptı.

Sosyal medya üzerinde kurdukları grup ile hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle çocukların ihtiyaçlarını karşılayan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla geçecek bayram öncesi yetim olan 6 yaşındaki Yusuf'un hayallerini gerçekleştirdi. Sur ilçesinde oturan ve oyuncağı olmayan 6 yaşındaki Yusuf'a ablası, pet şişeden araba yaptı. Sokakta pet şişeden yapılan oyuncağıyla oynayan Yusuf'u gören Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, sosyal medya üzerinden Yusuf için oyuncak toplamaya başladı. Gönüllülerin ve hayırseverlerin desteğiyle toplanan oyuncaklar, Yusuf'un odasına bırakıldı. Yusuf, sokaktan alınıp odasına doldurulan oyuncaklarla buluşturulurken, mutluluğu yüzüne yansıdı.

Yusuf, kendisine yapılan sürpriz nedeni Çocuklar Üşümesin Platformu üyelerine teşekkür etti.

Pet şişeyle oynayan Yusuf'a oda dolusu oyuncak sürprizi

Kaynak: İHA

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