Pet şişelere alkollü içki doldurup satmaya çalışan şahıs tutuklandı
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Pet şişelere alkollü içki doldurup satmaya çalışan şahıs tutuklandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde plastik şişelere alkollü içki doldurup satmaya çalışan şahıs tutuklandı.

27.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:06
Pet şişelere alkollü içki doldurup satmaya çalışan şahıs tutuklandı

'un ilçesinde plastik şişelere alkollü içki doldurup satmaya çalışan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çömlekçi Mahallesi'nde plastik şişelere alkol doldurulup satıldığı bilgisine ulaşan ekipleri çalışma başlattı. Kullanılmayan bir dükkanda inceleme yapan polis, İ.C. isimli şahsa ait olduğu anlaşılan 44 adet 0.5 litrelik plastik şişelerde alkollü içki ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarda tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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