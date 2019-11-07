Pet şişelerden duvar ören öğretmenler, ödüllerini Emine Erdoğan'dan aldı

07.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:57

haberleştirdiği çalışma, takdir topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 'ın başlattığı sıfır atık projesi kapsamında yapılan 2'nci Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde de çalışma değerlendirildi ve öğretmenler İstanbul'a çağrıldı. Çalışma, uluslararası sıfır atık zirvesinde yılın jüri özel ödülünü aldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'sıfır atık' zirvesine katılan öğretmenler Yusuf Aktaş, Ramazan Çakır , Kübra Karakaya, Çelebibağı Sıtkı Kurum İlkokulu'nda görevli Özge Özen Aktaş ile Nişancı Mahallesi İlkokulu'nda görevli Zehra Molla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'dan 'yılın jüri özel ödülü'nü aldı.'ERCİŞ'TEKİ PROJENİN ÖDÜL KAZANDIRMASI ÇOK GÜZEL'

Ödülünü alan Derekent Okulu öğretmenlerinden Ramazan Çakır, bunun kendilerine büyük mutluluk yaşattığını belirterek "İlçe kaymakamlığımız ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün destekleri ile başlattığımız projemizin bu derece ilgi görmesi bizi çok mutlu etti. Çok güzel reaksiyonlarla karşılaştık. Erciş'in 45 kilometre uzağında Derekent köyünde yapılan çalışma size en iyi jüri ödülü kazandırıyorsa bu çok güzel bir mutluluktur. Biz öğretmenler olarak bize bu ödülü layık gören Emine Erdoğan ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ediyoruz. Farkındalık için yaptığımız proje amacına ulaştığı için çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: DHA

- Van