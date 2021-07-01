Pet şişe ve bidonlarda 1 ton sahte içki ele geçirildi
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Pet şişe ve bidonlarda 1 ton sahte içki ele geçirildi

Pet şişe ve bidonlarda 1 ton sahte içki ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da polis ekiplerince bir eve düzenlenen baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da polis ekiplerince bir eve düzenlenen baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla sahte içki sattığı belirlenen M.K. takibe alındı. Dün, şüphelinin Osmangazi ilçesindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda, pet su şişeleri ve bidonlarda 1 ton sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.


Pet şişe ve bidonlarda 1 ton sahte içki ele geçirildi
Pet şişe ve bidonlarda 1 ton sahte içki ele geçirildi
Pet şişe ve bidonlarda 1 ton sahte içki ele geçirildi
Pet şişe ve bidonlarda 1 ton sahte içki ele geçirildi
Pet şişe ve bidonlarda 1 ton sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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