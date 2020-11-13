PET Cips ithalatında korunma önlemi uygulanacak
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PET Cips ithalatında korunma önlemi uygulanacak

13.11.2020 09:23 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:26
PET Cips ithalatında korunma önlemi uygulanacak

Polietilen tereftalat (PET) cips ithalatında 3 yıl ek korunma önlemi uygulanması kararlaştırıldı.

Polietilen tereftalat (PET) cips ithalatında 3 yıl ek korunma önlemi uygulanması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve Ticaret Bakanlığının İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ve tebliğle, PET cips ithalatına yönelik yürütülen soruşturma sonucu uygulanmasına karar verilen korunma önleminin usul ve esasları belirlendi.

Karara göre, söz konusu ürünün ithalatında 3 yıl ek mali yükümlülük uygulanacak.

Mali yükümlülük, kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birinci yıl kilogram başına 0,060 dolar, ikinci yıl 0,058 dolar ve üçüncü yıl 0,056 dolar olacak.

Bu yükümlülük, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı tahsil edilecek ve genel bütçeye konulacak.

Ayrıca, tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, kararda belirtilen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın tamamı için 10 bin 926 ton olarak belirlendi. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 3 bin 642 tonu geçemeyecek.

Cumhurbaşkanı Kararı 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanlığının tebliğinde de PET cips ürününün ithalatına ilişkin yürütülen soruşturmaya, uygulanacak ek mali yükümlülüğe ilişkin bilgilere ve uygulamaya yönelik usul ve esaslara yer verildi.

Tebliğ, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Düzenlemenin ek mali yükümlülüğe ilişkin hükümleri, Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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