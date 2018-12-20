Pestil Görünümlü Uyuşturucu Ele Geçirildi

Pestil Görünümlü Uyuşturucu Ele Geçirildi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine Başakşehir'de bir kargo şirketinde arama yaptı.

Pestil Görünümlü Uyuşturucu Ele Geçirildi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla uyuşturucu gönderileceği ihbarı üzerine Başakşehir'de bir kargo şirketinde arama yaptı. Kanada'ya gönderilmek istenen kargoda yapılan aramada, pestil görünümü verilmiş 3 kilo 560 gram afyon sakızı ele geçirildi. Polis uyuşturucu göndermek isteyen kişi ya da kişileri arıyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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