Peşmerge Yeniden Kerkük'e Konuşlanacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin geçen sene 25 Eylül'de bağımsızlık referandumuna gitmesinin ardından Kerkük'ten çıkartılan Peşmerge güçlerinin yakın bir zamanda Kerkük ve tartışmalı bölgelere yeniden konuşlanacağı belirtiliyor.

PEŞMERGE'NİN KERKÜK'E GİRMESİNE YEŞİL IŞIK YAKILDI

Peşmerge Komutanı bu konuda koalisyon ve Irak ordusu ile yoğun bir görüşme yaptıklarını söyledi. Bağımsızlık referandumu nedeniyle merkezi hükümet ile sorun yaşayan Peşmerge güçleri, 16 Ekim'de çıkarıldıkları Kerkük kentinde yeniden var olmak için ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Irak ile yoğun bir görüşme trafiği yapıyor. Peşmerge güçlerinin Kerkük'e girmesine şiddetle karşı çıkan Haşdi Şabi güçleri de Peşmerge'nin Kerkük'e girmesine yeşil ışık yaktı.

"PEŞMERGE İLE İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ"

'Ebu Azrail' lakaplı Haşdi Şabi komutanlarından Eyyüb Falih Hasan, "Peşmerge Kerkük sınırına geri dönecek. Önümüzdeki günlerde Irak ordusu ile peşmerge bir anlaşma imzalayacak" dedi.

Irak ordusu Ortak Operasyonlar Komutanı General Yahya Resul ise, "Irak hükümeti ve askeri komutanlar Peşmerge güçleri ile birlikte çalışma ve anlaşma yapma yetkisine sahip. Bizim için önemli olan teröristlerin bir daha bölgeye dönmesine izin verilmemesidir. Bunun için de peşmerge ile işbirliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA HENÜZ KESİNLEŞMEDİ"

Sputnik'e konuşan Peşmerge Komutanı Xelil Şirvan da Peşmerge güçlerinin Kerkük'e dönmesi konusunda koalisyon güçleri ve Irak ordusu ile yoğun bir görüşme yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

" Peşmerge güçlerinin Kerkük'e dönmesi konusunda koalisyon güçleriyle bir anlaşma var. Fakat bu anlaşma henüz resmiyete yansımadı. Peşmerge Bakanlığı ile Irak ordusu arasında da görüşmeler yaşanıyor. Peşmerge güçleri Irak ordusundan, Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük'ten çıkartılmasını istedi. Kerkük'te sadece Irak ve IKBY bayrağının asılmasını istedi. Ortak kontrol noktalarının kurulmasını istedi. Kentin ortak yönetilmesini istedi. Bu konuda görüşmeler var ancak resmiyette henüz kesinleşen bir anlaşma yok. Peşmerge güçleri yakın bir zamanda Kerkük'e dönecek. Kerkük halkı da Peşmerge güçlerinin dönmesini istiyor."