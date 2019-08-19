19.08.2019 16:48

Kerkük Arap Meclisi Üyesi Hatem et-Tai, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge'nin Kerkük'e dönmesinin "güvenlik ve istikrarı bozacağını" belirtti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tai, Kürt siyasilerce zaman zaman dile getirilen "Peşmerge'nin Kerkük'e döneceği yönündeki açıklamaların rahatsızlık verici olduğunu" ifade etti.

Peşmerge güçlerinin sadece IKBY'nin sınırını korumakla yükümlü olduğuna dikkati çeken Tai, "Peşmerge'nin Kerkük'e dönmesi kentin istikrarını bozar." dedi.

Tai, ayrıca gerek Kerkük gerekse tartışmalı bölgelerde Peşmerge'nin varlığının yasal olmadığını dile getirdi.

Kerkük'e yaklaşık 2 yıldır istikrarın hakim olduğunu vurgulayan Tai, Peşmerge'nin merkezi yönetimin sınırlarında yer alan Kerkük'e girmesi halinde Türkmen ve Arapların tepkisiyle karşılaşacağını kaydetti.

Kerkük'ün bir kez daha Kürt siyasi partilere bağlı güçlerin kontrolünde olmasını istemediklerini belirten Tai, Bağdat yönetimine bağlı güçlerin Kerkük'te bulunmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, Peşmerge'nin 3 yıldan uzun süre denetiminde tuttuğu Kerkük'e 16 Ekim 2017'de operasyon düzenlemiş ve kent genelinde kontrolü yeniden ele geçirmişti.

Kaynak: AA