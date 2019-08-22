Peskov: Zirve için kesin tarih yakında açıklanacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Türkiye-İran'ın bir araya geleceği üçlü zirvenin tarihinin yakında açıklanacağını bildirdi.
22.08.2019 23:03
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Türkiye-İran'ın bir araya geleceği üçlü zirvenin tarihinin yakında açıklanacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Türkiye-İran arasında Suriye üzerine gerçekleşecek üçlü zirvenin 16 Eylül'de Ankara'da yapılacağını açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, zirve için hazırlık yapıldığını doğrularken, kesin tarihin önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.
Kaynak: DHA