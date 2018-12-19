Peskov: Türkiye'ye S-400 Satışı Gerçekleşme Aşamasında

Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'ye Amerikan füze savunma sistemlerinin olası satışının ve Türkiye'ye Rus S-400 komplekslerinin gönderilmesinin birbirine bağlı süreçler olmadığını bildirdi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunlar birbirlerine bağlı süreçler değil. Bu durumda biz Türk meslektaşlarımız ile mevcut olan anlaşmaları yerine getiriyoruz. S-400 kontratı ve projesinin hayata geçirilme aşamasında olduğunu ve bunun devam edeceğini biliyorsunuz" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA