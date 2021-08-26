Son dakika haber: Peskov: "Taliban'ı tanıyıp tanımama kararını vermeden önce yakından izleyeceğiz"
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Son dakika haber: Peskov: "Taliban'ı tanıyıp tanımama kararını vermeden önce yakından izleyeceğiz"

Son dakika haber: Peskov: 'Taliban'ı tanıyıp tanımama kararını vermeden önce yakından izleyeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberlerine göre Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Taliban'ı tanıyıp tanımama konusunda karara varmadan önce Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip edeceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Taliban'ı tanıyıp tanımama konusunda karara varmadan önce Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip edeceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Taliban'a yönelik tutumuna dair açıklamalarda bulundu. Peskov, "Taliban'ın hakimiyetinin, Afganistan'da de facto olarak iktidara gelmesinin ve ülkenin çoğunu kontrol altına almasının de facto olarak tamamlanmış bir süreç olduğunu düşünüyoruz" dedi. Peskov, Rusya'nın Taliban'ı tanıyıp tanımama konusunda karar vermeden önce Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip edeceğini vurguladı. Rusya'nın Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afgan halkı ve ülkedeki Rus diplomatların güvenliğine yönelik atacağı adımları izleyeceğini ifade eden Peskov, ülkeden gelen uyuşturucu akışının durdurulması için çaba gösterilmesini umduğunu söyledi.

"Rusya, Afganistan konusunda Washington ile temaslarını sürdürecek"

Moskova-Washington arasında Afganistan konusunda üst düzey temasların planlanıp planlanmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, "Moskova, Afganistan'da barış ve istikrar görmek istiyor, muhtemelen Afganistan konusunda Washington ile temaslarını sürdürecek. Bu durum kesinlikle fikir ve bilgi alışverişini gerektiriyor" şeklinde konuştu. Peskov, bu hafta içinde Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev'in ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlattı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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