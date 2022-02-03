Peskov: "Putin'in Türkiye ziyaret tarihi henüz net değil"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti tarihi henüz net değil" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizi başta olmak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Rus liderin Çin ziyareti sonrasında Türkiye'yi ziyaret edip etmeyeceği ile ilgili olarak "Putin'in Türkiye ziyaret tarihi henüz net değil. Her iki lider Şubat sonu veya diğer tarihleri kapsayan seçenekler üzerinde durdu. Covid-19 salgını ve liderlerin programlarına göre görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor. Ziyaretin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesini umuyoruz" açıklamasını yaptı.

Peskov, ayrıca Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rus lider ile görüşmek üzere Rusya'ya yapacağı ziyaretin üzerinde çalışıldığını söyledi. Peskov, Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un da görüşme ihtimalinin olduğunu hatırlatarak henüz bu görüşmeye ilişkin de net bir tarih belirlenmediğini söyledi.

"Bunlar tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar değil, tam tersine bu tansiyonun artmasına neden oluyor"

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Avrupa'daki bazı ülkelere ek askeri kuvvetler gönderme kararı almasını eleştiren Peskov, "Amerikalı meslektaşlarımıza Avrupa kıtasında artan gerilimi durdurmaları için sürekli çağrıda bulunuyoruz. Ne yazık ki ABD'liler bunu sürdürmeye devam ediyor" dedi. ABD'nin bu adımlarının gerilimi tırmandırdığına dikkat çeken Peskov, "Açıkçası bunlar tansiyonu düşürmeye yönelik adımlar değil, tam tersine bu tansiyonun artmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı. ABD'nin bu adımları nedeniyle Rusya'nın güvenliği konusunda haklı kaygıları olduğunu ve önlemler almaya çalıştığını belirten Peskov, "Elbette Rusya'nın bu konuda endişeleri kesinlikle anlaşılabilir. Rusya'nın kesinlikle haklı endişeleri doğrultusunda güvenliğini ve çıkarlarını sağlamak için aldığı tüm önlemler anlaşılabilir önlemlerdir" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika