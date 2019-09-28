Peskov "Putin, çevresinde sigara içilmesini hiçbir zaman hoşnut karşılamadı"

28.09.2019 11:50

Rusya'da balkonlarda sigara içilmesinin yasaklanması ile ilgili tartışmalar sürerken Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çevresinde sigara içen insanlara hiçbir zaman hoşnut bakmadığını söyledi.

Rusya'da kabul edilen kanun ile 1 Ekim'den itibaren evlerin balkonları dahil birçok noktada sigara içilmesinin yasaklanması gündemdeki yerini korurken Rus gazeteciler ile sohbet eden Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in sigaraya karşı tavrını anlattı. Putin'in sağlıklı yaşamı desteklediğini söyleyen Peskov, "Başkan sigara içilmesini hiçbir zaman hoşnut karşılamadı. O sağlıklı yaşamın destekçisi. Başkanın çevresindeki yardımcıları veya çalışanlarının neredeyse hiçbiri sigara kullanmıyor" dedi. Putin'in çevresinde sigara içenlerin oranının neredeyse hiç olmadığını söyleyen Peskov, "Başkanın çevresinde sigara içen kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek oranda. Genel olarak başkanın çevresinde de sigara içilmesi pek sevilmiyor" şeklinde konuşarak Kremlin'in sigaraya karşı tutumundan bahsetti.

(İHA)

Kaynak: İHA