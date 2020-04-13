Peskov: OPEC anlaşması petrol fiyatlarını çökmekten kurtardı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı petrol üreticisi ülkeler arasında varılan anlaşma sayesinde petrol fiyatlarının "çökmekten" kurtulduğunu savundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı petrol üreticisi ülkeler arasında varılan anlaşma sayesinde petrol fiyatlarının "çökmekten" kurtulduğunu savundu. Kaynak: Dunya.com