Peskov: OPEC anlaşması petrol fiyatlarını çökmekten kurtardı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı petrol üreticisi ülkeler arasında varılan anlaşma sayesinde petrol fiyatlarının "çökmekten" kurtulduğunu savundu.
13.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:22
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı petrol üreticisi ülkeler arasında varılan anlaşma sayesinde petrol fiyatlarının "çökmekten" kurtulduğunu savundu.
Kaynak: Dunya.com