Peskov'dan Türk-Rus güçlerinin karşı karşıya gelme ihtimaline karşı açıklama

03.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:26

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türk ve Rus kuvvetlerinin Suriye'de karşı karşıya gelme ihtimalini değerlendirerek, 6 Mart'ta yapılacağı iddia edilen İdlib konulu dörtlü zirvenin gerçekleşmeyeceğini söyledi.



Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'de gerçekleştirdiği saldırılar ve Rusya'nın rejime doğrudan destek vermesinin ardından Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türk ile Rus ordusunun karşı karşıya gelme riskiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, bir gazetecinin İdlib'de Türk ve Rus askerinin çatışma ihtimaliyle ilgili sorduğu soruya, "İki ülkenin askeri güçleri arasındaki yakın temas ve diyalog sayesinde bu riski en aza indirebileceğimizi umuyorum" dedi.



Peskov; Türkiye, Almanya, Rusya ve Fransa liderleri arasında 6 Mart'ta yapılacağı iddia edilen İdlib konulu dörtlü zirvenin gerçekleşmeyeceğini söyleyerek, "Böyle bir toplantı koordine edilmedi. Şu an böyle bir planlama yok. Putin'in bu tarihte başka planları var. Rusya'da bölgesel ziyaretler gerçekleştirecek" dedi.



Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan bağımsız bir heyet tarafından Suriye'de insan hakları ihlallerine dair yayınlanan raporda rejim güçlerinin eleştirilmesi ve hak ihlalleri gerçekleştirildiğinin savunulmasına cevap veren Peskov, "Bu iddiaları şiddetle reddediyoruz. Bu rapor İdlib'de teröristler saldırdıktan 2 gün sonra yayınlandı. Hiçbir komisyon olup bitenler konusunda sağlıklı bilgi alamaz. Bu komisyon terörist grupların tek taraflı saldırıları hakkında hiçbir şey açıklamıyor" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA