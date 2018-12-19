Peskov'dan Patriot Açıklaması: "Moskova, Ankara'ya Güveniyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin Türkiye'ye patriot satma kararının S-400'lerin satışlarını etkilemeyeceğini bildirdi.

Türkiye ile S-400 savunma sistemlerinin satışı konusunda anlaşmaya varan Rusya, ABD'nin Türkiye'ye patriot satma kararının ardından konu ile ilgili açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ABD'den patriot satın almasıyla S-400 satışlarının birbirinden bağımsız olduğu ifade edildi. Peskov, S-400'lerin satışının devam edeceğini bildirerek, "S-400 anlaşması hassas ve gizli bir konu, Moskova bu konuda Ankara'ya güveniyor" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA