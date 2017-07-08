Peskov'dan Erdoğan ve Putin'in Görüşmesine Açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 zirvesinde yaptıkları görüşmede Türk Akımı ve Akkuyu projeleri ile Suriye krizinin çözüm sürecini ele aldıklarını bildirdi.



Peskov yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz üzere, görüşme dolu dolu geçti. Türk Akımı ve Akkuyu projelerinin gerçekleşme sürecini detaylı bir şekilde görüştüler. Ayrıca Suriye konusuna ilişkin de göz göze ayrı bir konuşma yapıldı" ifadesini kullandı. - Kaçmaz