Son dakika gündem: Peskov: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor"
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Son dakika gündem: Peskov: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor"

Son dakika gündem: Peskov: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitri Peskov katıldığı bir televizyon programında, ABD ile Türkiye ilişkilerine değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitri Peskov katıldığı bir televizyon programında, ABD ile Türkiye ilişkilerine değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesini ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitri Peskov katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özellikle ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendiren Peskov, NATO, 1915 olayları ve S-400 konularına kadar birçok konuda yorum yaptı. ABD'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürmesinden hoşlanmadığını savunan Peskov, "Türkiye'nin egemenliği ve Türkiye'nin egemen gelişme rotasına bağlılığı, NATO ve ABD için yakın ilgi ve endişe konusudur. Erdoğan'ın kendinden emin bir şekilde Türkiye'yi ileriye götürme şekli, Washington'un hoşuna gitmiyor, o esnek bir Türkiye'yi tercih ediyor olabilir. Bu nedenle S-400'ler ve diğer konularda Ankara'ya ses yükseltmeye çalışıyorlar. Ancak bu böyle değil, Türkiye artık kendinden emin bir şekilde ayakta duran farklı bir ülke" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, sözde Ermeni soykırımı iddialarını "soykırım" olarak nitelendirmesini yorumlayan Peskov, ABD'nin bu politikasının samimi olmadığını ifade ederek, "Washington'un bu olayları 'soykırım' olarak tanımasının, büyük bir ihtimalle kendilerinin favori havuç-sopa oyununun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bu Ermeni halkının acılarını paylaşma arzusu, Osmanlı İmparatorluğu tarihini, Ermenistan tarihini derinlemesine anlama arzusu değildir" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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