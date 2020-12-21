Peşaver katliamı Keçiören'de anıldı
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Peşaver katliamı Keçiören'de anıldı

21.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:13
Peşaver katliamı Keçiören'de anıldı

Keçiören Belediyesi, Pakistan'ın Peşaver kentinde 16 Aralık 2014'te Taliban tarafından düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren çoğu çocuk 148 Pakistan vatandaşı için anma programı düzenledi.

Keçiören Belediyesi, Pakistan'ın Peşaver kentinde 16 Aralık 2014'te Taliban tarafından düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren çoğu çocuk 148 Pakistan vatandaşı için anma programı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2014'te Peşaver'de meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitiren Pakistanlılar için Keçiören Belediyesi tarafından oluşturulan hatıra ormanında gerçekleştirilen anma programına, Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi ve eşi, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Metin Akdemir, Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Buket Paker, büyükelçilik çalışanları ve Türkiye'de yaşayan Pakistanlı vatandaşlar katıldı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından yapılan protokol konuşmalarında Pakistan ile Türkiye'nin kardeş iki ülke olduğuna vurgu yapıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, saldırıyı kınayarak yaşamını yitiren Pakistanlı vatandaşlara başsağlığı diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Keçiören Belediyesi tarafından kurulan hatıra ormanının kendileri için önemli olduğunu belirterek Keçiören Belediyesi Başkanı Altınok'a teşekkür etti.

148 Pakistanlının yaşamını yitirdiği terör saldırısının düşmanlarının bile başına gelmesini istemeyeceğini belirten Qazi şunları kaydetti:

"Üzücü ve vahim bir olaydı. 1971'de yaşadığımız felaketten sonra ülkemizin bir vahşete daha tanık olduğunu gördük. Bu acımızı paylaşan dost ve kardeşin olması en azından bizleri teselli ediyor. Pakistanlı vatandaşlarımız biliyor ki onların acısını paylaşan Türkler var. Türkler her zaman bizim yanımızdaydı."

Programın sonunda yaşamını yitirenlerin isminin bulunduğu anıta karanfil bırakıldı.?

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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