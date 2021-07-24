Peş peşe meydana gelen yangınlar ilçeyi tedirgin etti
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Peş peşe meydana gelen yangınlar ilçeyi tedirgin etti

Peş peşe meydana gelen yangınlar ilçeyi tedirgin etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ekipler peş peşe çıkan yangınlarla mücadele ederken, yangınlar 3 gün arayla meydana gelen 4 ayrı yangın 48 bin nüfuslu kenti tedirgin etti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ekipler peş peşe çıkan yangınlarla mücadele ederken, yangınlar 3 gün arayla meydana gelen 4 ayrı yangın 48 bin nüfuslu kenti tedirgin etti.

Alaplı ilçesinde bilinmeyen nedenlerden dolayı 3 gün içerisinde 4 ayrı yangın meydana geldi. Yangınlara zamanında müdahale eden Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olası faciaları önledi. Farklı yerlerde çıkan yangınlarda can kaybı yaşanmazken, alevler 3 evi, bir traktör ile 3 otomobili küle çevirdi.

Çıkan yangınlarda maddi zarar meydana geldi. Yangınların çıkış sebepleri araştırılıyor. - ZONGULDAK

Peş peşe meydana gelen yangınlar ilçeyi tedirgin etti
Peş peşe meydana gelen yangınlar ilçeyi tedirgin etti
Peş peşe meydana gelen yangınlar ilçeyi tedirgin etti
Peş peşe meydana gelen yangınlar ilçeyi tedirgin etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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