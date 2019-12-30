: Peş peşe cinayetlerin zanlısı İzmir'e getirildi

30.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:45

Zanlının ambülanstan indirilip acil servise alınması

Hastane görüntüleri İZMİR - İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesi, bir polisin de yaralanmasına ilişkin aranan zanlı, saklandığı evde yaralı olarak yakalandı. Zanlı, özel bir hastanede yapılan ilk tedavisinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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