: Peş peşe cinayetlerin zanlısı İzmir'de başka bir hastaneye sevk edildi

30.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:30

Zanlının Tepecik Eğitim Araştırma hastanesi morg çıkışından ambülansa alınması

Polis eskortu eşliğinde Yeşilyurt Eğitim Araştırma hastanesine nakli

Zanlının ambülanstan indirilip acil servise alınması

Hastane görüntüleri İZMİR - İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesi, bir polisin de yaralanmasına ilişkin aranan zanlı, saklandığı evde yaralı olarak yakalandı. Zanlı, tedavisinin yapılması için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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