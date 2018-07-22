Pes Dedirten Olay !

Adana'da iki çocuk para almak için gelin arabasının ön kısmında uzun süre yolculuk ederek canlarını hiçe saydı. Şoförün duruma aldırmaması da ayrı bir skandaldı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda gelin arabasından para almak isteyen çocuklar, aracın motor kaputu üzerine yattı. Ancak araç sürücü onlara aldırış etmeden yoluna devam etti. Çocuklar ise para almak için diretince kilometrelerce hızla giden aracın motor kaputunda seyahat etti. Diğer araç sürücüleri ise şaşkınlıkla olayı izledi. Bazı sürücüler olayı cep telefonlarıyla görüntüledi.