"Pes" dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı - Haberler
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"Pes" dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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"Pes" dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı Bursa'da bir kadın ayakkabı mağazasından çaldığı ayakkabıları bebeğinin altına saklayarak götürdü.

BURSA (İHA) - "Pes" dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı

BURSA - Bursa'da bir kadın ayakkabı mağazasından çaldığı ayakkabıları bebeğinin altına saklayarak götürdü. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, mağazaya gelen anne önce ayakkabıyı denedi. Daha sonra uygun zaman bekleyen anne ayakkabıları bebek arasındaki bebeğinin altına saklayarak çaldı. Bu anlar izleyenleri "pes" dedirtirken bu anlar ise kameralar saniye saniye kaydetti.

Pes dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı

Pes dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı

Pes dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı

Pes dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı

Pes dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı

Pes dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı

Pes dedirten hırsızlık: Çaldığı ayakkabıyı bebeğinin altına böyle sakladı

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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