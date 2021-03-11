PES 2021 bakım ne zaman bitecek? PES 2021 bakım hangi gün?
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PES 2021 bakım ne zaman bitecek? PES 2021 bakım hangi gün?

11.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:50
PES 2021 bakım ne zaman bitecek? PES 2021 bakım hangi gün?

PES 2021 oyun tutkunları için geliştirmelere devam ediyor. Bu kapsamda PES 2021 bakım ne zaman bitecek? PES 2021 bakım hangi gün? sorularının yanıtları aranıyor.

Pro Evolution Soccer serisinin bir futbol simülasyon video oyunu olan EFootball PES 2021 hakkında PES 2021 bakım ne zaman bitecek? PES 2021 bakım hangi gün? sorularının yanıtları aranıyor.

PES 2021 BAKIM NE ZAMAN BİTECEK?

Konami'den yapılan açıklamaya göre;

"Her Perşembe 02:00 - 08:00 (UTC) arasında düzenli bakım yapılacak.

Lütfen bu zamanlar zarfında online hizmetin askıya alınacağını ve gerekli olduğu durumlarda bakımın uzatılabileceğini unutmayınız.

İş birliğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz."

Bu kapsamda PES 2021 bakımının bir süre daha sürebileceği de belirtildi.

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