Peryön Ödülleri'ne "Zor Zamanlarda Değer Yaratmak" kategorisi eklendi Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin düzenlediği Peryön İnsana Değer Ödülleri'ne "Zor Zamanlarda Değer Yaratmak" kategorisi eklendi.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin düzenlediği Peryön İnsana Değer Ödülleri'ne "Zor Zamanlarda Değer Yaratmak" kategorisi eklendi.

Peryön'den yapılan açıklamada, "Peryön İnsana Değer Ödülleri, bu yıl pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçen iş dünyasına özel bir çağrı da yapıyor. Avrupa İnsan Yönetimi Derneği (EAPM) ile beraber 'İnsana Değer' diyen Peryön, kriz dönemlerinde organizasyonlarını çeviklikle yöneten yapılara yönelik açtığı 'Zor Zamanlarda Değer Yaratmak' başlıklı yeni ödül kategorisiyle kurumları kendi hikayelerini paylaşmaya davet ediyor" denildi.

Ödüllere son başvuru süresinin 27 Mayıs 2020 tarihi olduğunu hatırlatan, Peryön – Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Başkanı Berna Öztınaz, "İş dünyası adına zorlu bir süreçten geçiyoruz. Pandemi döneminde yaptığımız uygulamalardan uzun yıllar ders çıkaracağımız bir süreçteyiz. Bu nedenle Covid – 19 özelinde hayata geçirilen yönetimsel hamleler daha bir değer kazandı. Başarılı uygulamalardan diğer kurumların da ilham alması amacıyla 2020'ye özel olarak "Zor Zamanlarda Değer Yaratmak" başlıklı yeni ödül kategorisini de sürecimize dahil ettik. Başvuruları açtığımız ilk andan itibaren bu kategorimize çok ciddi bir ilgi oldu" dedi.Peryön Ödülleri'nin EAPM - European Association for People Management,Avrupa İnsan Yönetimi Derneği ile işbirliği içinde olduğunu anlatan Öztınaz, şöyle devam etti:

"Çatı derneğimiz EAPM tarafından tanınan ve desteklenen Peryön İnsana Değer Ödülleri, Büyük Ödülü; bu anlamda EAPM'nin global alanda desteklediği ilk ve tek ödül olma özelliğini taşıyor. Tüm dünya için benzer zorlukların yaşandığı bu dönemde de Peryön olarak global bakış açımızı koruyoruz. Bu nedenle EAPM ile beraber 'İnsana Değer' diyoruz. Kriz dönemlerinde organizasyonu çeviklikle yönetmek için açtığımız "Zor Zamanlarda Değer Yaratmak" kategorimizin yanı sıra İnsana Değerde Liderlik ve Değer Yaratan Uygulamalar başlıklı ana kategorilerimiz var. Değer Yaratan Uygulamalar kategorisinde ayrıca İşveren Markası Yönetimi ve Bağlılık, Gelişim ve Yetenek Yönetimi, İnsan Gücü Planlaması ve Verimlilik, İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm, Çeşitlilik Yönetimi, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği konularında da başarılı uygulamaları değerlendireceğiz. Tüm kurumları ödül sürecimize katılmaya, birlikte öğrenmeye ve gelişmeye davet ediyoruz."

Kaynak: DHA