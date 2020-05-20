HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Peryön Ödülleri'ne "Zor Zamanlarda Değer Yaratmak" kategorisi eklendi

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin düzenlediği Peryön İnsana Değer Ödülleri'ne "Zor Zamanlarda Değer Yaratmak" kategorisi eklendi.

Peryön Ödülleri'ne
20.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:21

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin düzenlediği Peryön İnsana Değer Ödülleri'ne "Zor Zamanlarda Değer Yaratmak" kategorisi eklendi.

Peryön'den yapılan açıklamada, "Peryön İnsana Değer Ödülleri, bu yıl pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçen iş dünyasına özel bir çağrı da yapıyor. Avrupa İnsan Yönetimi Derneği (EAPM) ile beraber 'İnsana Değer' diyen Peryön, kriz dönemlerinde organizasyonlarını çeviklikle yöneten yapılara yönelik açtığı 'Zor Zamanlarda Değer Yaratmak' başlıklı yeni ödül kategorisiyle kurumları kendi hikayelerini paylaşmaya davet ediyor" denildi.

Ödüllere son başvuru süresinin 27 Mayıs 2020 tarihi olduğunu hatırlatan, Peryön – Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Başkanı Berna Öztınaz, "İş dünyası adına zorlu bir süreçten geçiyoruz. Pandemi döneminde yaptığımız uygulamalardan uzun yıllar ders çıkaracağımız bir süreçteyiz. Bu nedenle Covid – 19 özelinde hayata geçirilen yönetimsel hamleler daha bir değer kazandı. Başarılı uygulamalardan diğer kurumların da ilham alması amacıyla 2020'ye özel olarak "Zor Zamanlarda Değer Yaratmak" başlıklı yeni ödül kategorisini de sürecimize dahil ettik. Başvuruları açtığımız ilk andan itibaren bu kategorimize çok ciddi bir ilgi oldu" dedi.Peryön Ödülleri'nin EAPM - European Association for People Management,Avrupa İnsan Yönetimi Derneği ile işbirliği içinde olduğunu anlatan Öztınaz, şöyle devam etti:

"Çatı derneğimiz EAPM tarafından tanınan ve desteklenen Peryön İnsana Değer Ödülleri, Büyük Ödülü; bu anlamda EAPM'nin global alanda desteklediği ilk ve tek ödül olma özelliğini taşıyor. Tüm dünya için benzer zorlukların yaşandığı bu dönemde de Peryön olarak global bakış açımızı koruyoruz. Bu nedenle EAPM ile beraber 'İnsana Değer' diyoruz. Kriz dönemlerinde organizasyonu çeviklikle yönetmek için açtığımız "Zor Zamanlarda Değer Yaratmak" kategorimizin yanı sıra İnsana Değerde Liderlik ve Değer Yaratan Uygulamalar başlıklı ana kategorilerimiz var. Değer Yaratan Uygulamalar kategorisinde ayrıca İşveren Markası Yönetimi ve Bağlılık, Gelişim ve Yetenek Yönetimi, İnsan Gücü Planlaması ve Verimlilik, İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm, Çeşitlilik Yönetimi, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği konularında da başarılı uygulamaları değerlendireceğiz. Tüm kurumları ödül sürecimize katılmaya, birlikte öğrenmeye ve gelişmeye davet ediyoruz."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek Ekonomi
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu Ekonomi
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor Ekonomi
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,79'dan işlem görüyor
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi Ekonomi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek Ekonomi
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Burs ve krediler, öğrencilerin hesaplarına bayram öncesi yatmaya başladı
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Metrekaresi 20 günde dokunan Çan halısına yurt dışından talep yağıyor
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira olacak
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 385,5 liradan işlem görüyor
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi açacağız
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Hazal Kaya Hande Ataizi Şahan Gökbakar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Fatih Terim Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Peryön Ödülleri'ne "Zor Zamanlarda Değer Yaratmak" kategorisi eklendi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 12:22:04. #1.15#
title