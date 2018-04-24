PERYÖN, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği tarafından 10 yıldır düzenlenen PERYÖN İnsana Değer Ödülleri'nin 'Değer Verenleri' belli oldu. Farklı sektörlerde, uzun yıllara dayanan geniş bir tecrübeye sahip akademisyenler, üst düzey yöneticiler, insan kaynakları uzmanları, gazeteciler ve danışmanlardan oluşan "Değer Verenler" çalışmalarına başladı.

İnsan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi, yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanıtmak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmak ve kurumların birbirinden öğrenme sürecini desteklemek amacıyla; PERYÖN, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği tarafından düzenlenen PERYÖN İnsana Değer Ödülleri, 10'uncu yılında.

"PERYÖN SADECE İLHAM VERMEKLE KALMADI, KURUMLARA İLHAM DA VERDİ"

Başvuru yapan firmalarla beraber çıktığı 10 yıllık gelişim yolunda, sadece ilham vermekle kalmayan, kurumlardan da ilham alan PERYÖN Ödülleri, Türkiye'nin tüm insan kaynakları süreçlerini kapsayan tek ödülü olma misyonunu bir adım öteye taşıyor. Konu iş olsa da odağı her zaman 'insan' olan ödül sürecinin ana kurgusunun, 'insana değer' olduğu prensibinden hareketle adını bu yıl 'PERYÖN İnsana Değer Ödülleri' olarak belirleyen PERYÖN, bu değişimi A'dan Z'ye tüm sürece yaydı. Bu amaçla kurumları inceleyecek; farklı sektörde, uzun yıllara dayanan geniş bir tecrübeye sahip, iş insanları, yöneticiler, danışmanlar, İK uzmanları, gazeteciler ve akademisyenlerden oluşan yeni 'Değer Verenler'ini belirledi.

PERYÖN'ÜN EV SAHİPLİĞİNDE BİRARAYA GELEREK ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN 'DEĞER VERENLER' İSE ŞÖYLE:

Açıl Sezen - Bloomberg HT Finans Gazetecisi/ Bloomberg HT Radyo Genel Yayın Yönetmeni, Doç. Dr. Azmi Varan - Tria Danışmanlık Eğitmen - Danışman, Burak Aydın - Silver Spring Avrupa Ortadoğu ve Afrika Genel Müdürü, Bülent Kutlu - Beeway Group-CDO Turkey CEO, Büşra Sanay - CNN Türk Gazeteci, Dr. Cüneyt Evirgen - Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Direktörü, Evrim Kuran - Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortak, Levent Işıldak - GLC Grup Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür, Mehmet Ali Kılıç - Anadolu Efes İdari İşler Müdürü, Murat Yeşildere - Egon Zehnder Yönetici Ortak, Nevzat Aydın - YemekSepeti.Com CEO, Nurcan Önder - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü Genel Müdür, Özde Hamarat - Anadolu Efes Yetenek Yönetimi Müdürü, Selen Kocabaş - SSM Strategy Yönetim Danışmanı, Serhat Ayan – Gazeteci/ İletişim Danışmanı, Prof. Dr. Vala Lale Tüzüner - İstanbul Üniversitesi, İşletme Bölümü İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı, Yahya Kemal Kösalı - Panasonic Eco Solutions Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Yaprak Yapsan – Idecon Kurucu, Yasemin Merih Alparslan - Doğan TV İK Grup Başkanı, Yeşim Pınar Kitapçı - Koç Finans Genel Müdür

ÖDÜL TÖRENİ 3 MAYIS'TA YAPILACAK

PERYÖN İnsana Değer Ödülleri'nde bu sene 24 kurum, 28 kategoride değerlendirilecek. Ödül töreni, Türkiye'nin önde gelen CEO ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla 3 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek.

Çalışma yaşamına taze bir soluk getiren uygulamaları destekleyerek, ödül süreci ve törenini sürprizlerle dolu bir noktaya taşıyan "Değer Katan" kurumlar da bu süreçte yerini alacak.

Ödül töreninin 10'uncu yılında Doğa HSE, İş Sağlığı ve Güvenliği Kategorisi'ni, BİMSA ve Vodafone İnsan Kaynakları'nda Dijital Dönüşüm Kategorisi'ni destekleyen kurumlar olarak öne çıkıyor. Ayrıca; CNN Türk - Medya ve Terfi - Görsel Medya alanında sürece değer katan diğer kurumlar arasında yer alıyor. Ödül süreci ve PERYÖN hakkında detaylı bilgi internetteki web adresinden edinilebilir.

- İstanbul