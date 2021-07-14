PERVİZ SOKAK YENİLENİYOR
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PERVİZ SOKAK YENİLENİYOR

PERVİZ SOKAK YENİLENİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, teknik ekibiyle birlikte Soğukpınar Mahallesi Perviz Sokak'ta devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, teknik ekibiyle birlikte Soğukpınar Mahallesi Perviz Sokak'ta devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Tokat'ın dört bir noktasında belediye ekiplerinin durmaksızın çalıştığını belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Perviz Sokağın altyapısı ve üst yapısıyla bayram sonrasına tamamlanacağını söyledi.

Soğukpınar Mahalle Muhtarı Rasim Yılmaz ve teknik birimlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Osman Altunordu ile Perviz Sokak'taki çalışma alanını ziyaret eden Başkan Eroğlu, "Şehrimizin her bir noktasında çalışmalarımız devam ediyor.

Soğukpınar Mahallemizin önemli ve en eski sokaklarından biri olan Perviz Sokak sakinlerimizin talebini yerine getiriyoruz. Yolda meydana gelen çökmelerden kaynaklanan parke yol yapım talebini yerine getirmek için çalışmalarımızı başlattık.

Sokağımızda yapacağımız parke yol çalışmalarından önce, altyapı yenileme çalışmalarımızı başlattık. İçme suyu ve kanalizasyon hat yenileme çalışmalarımızı tamamlayarak, kaldırımlarımızı ve parke yolumuzu yapacağız. Sokağımız 250-300 metre civarında bir sokak. Hedefimiz bayram sonrasına bu bölgedeki çalışmamızı tamamlamaktır. Altyapısıyla, üst yapısıyla yenileyeceğimiz Soğukpınar Mahallesi Perviz Sokağımızın bölge sakinlerimize hayırlı olmasını dilerim. Hayırlı olsun" dedi.

Soğukpınar Mahallesi Muhtarı Rasim Yılmaz, mahallede devam eden çalışmalardan dolayı Başkan Eroğlu'na teşekkür etti. Muhtar Yılmaz; "Perviz Sokağı sakinlerinin talebi üzerine Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu, hızlı bir şekilde çalışmaları başlattı. Sokağımızın altyapısını tamamen yenilenecek ve daha sonra da parke yol çalışması tamamlanarak trafiğe açılacak. Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'na ve Tokat Belediyesi ekiplerine mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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