Pervin Ersoy'un Kars gezisi

18.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:41

'QNB Finansbank'la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' Ekibinden& ;







Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin arttırılmasını hedefleyen Pervin Ersoy 'QNB Finansbank'la Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz' projesi kapsamında gerçekleştirilen turun bu kez kış aylarının en çok tercih edilen rotasına yolculuk yaptı.Rotahane ve projenin iş ortağı Sacred7 Travel tarafından gerçekleştirilen Kars seyahatineAslı Hünel, Ümit Karalar ve aralarında iş dünyasından da isimlerin olduğu tur katılımcıları eşlik etti. Ankara'da başlayan ve 32 saat süren Turistik Doğu Ekspresi'ndeki yolculuk, eşsiz manzarasıyla Anadolu fonuyla unutulmaz bir deneyim yaşattı. Doğu Ekspresi'nin ilk durağı Erzincan'ın İliç istasyonu oldu. Sabahın ilk saatlerinde, Erzincan'a varan ekip 3 saatlik molada Erzincan'ın yöresel lezzetlerinin tadına baktı. İkinci durak ise Erzincan'ın Bakırcılar Çarşısı oldu. Her bir molada Anadolu'nun bir başka güzelliğinin tadının çıkarıldığı yolculukta Kars'tan önce Erzurum'a da uğranıldı ve Taşhan gibi tarihi yerler ziyaret edildi.& ;





Saffet Emre Tonguç rehberliğindeki Kars seyahatinde, Kars'ın tarih içerisinde ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin izi sürüldü. Paleolitik dönemden günümüze kadar devam eder Kars'ta hayatın izleriçeşitli etnik grupları ve mezhepleri barındıran renkli bir kültürü keşfedildi.& ;

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Ani'de; Ani Katedrali (Fethiye Camii), Genç Kızlar Kilisesi, TigranHonents Kilisesi, Keçel Kilisesi ve Yıkık Köprü ardından Selçuklu Dönemi'nin önemli eserlerinden ve Anadolu'nun ilk Türk camilerinden biri olan Menücehr Camii, EbulMuhammeran Camii ve Sultan Sarayı gezilen yerler arasındaydı.& ;

Deniz seviyesinden 1959 metre yukarıda, kışları buzdan bir diyar olan görkemli Çıldır Gölü de ziyaret noktalarından biriydi. Atlı kızaklarda donmuş göl üzerinde gezinti keyfi de yaşanan seyahatte bu doğa harikası karşısında tur katılımcıları adeta büyülendi.& ;

Milattan önce 9000 yılına kadar dayanan köklü kültürel tarihi nedeniyle; halk oyunları, aşıklar geleneği, dengbejler geleneği gibi birçok geleneğin beşiği olan Kars'ın bu kültürel yönleri sanatçılarla birlikte her adımda konuşulan konular arasındaydı.& ;











