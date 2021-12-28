Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan CHP'ye ziyaret - Haberler
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Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan CHP'ye ziyaret

Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan CHP'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

HDP Eş Genel Başkanlarını kabul eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin düzelmeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlar akılla, mantıkla, ferasetle çözülebilir.

HDP Eş Genel Başkanlarını kabul eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Türkiye'nin düzelmeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlar akılla, mantıkla, ferasetle çözülebilir. Bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. CHP Genel Merkezinde gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak 1 saat 15 dakika sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanları ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında konuşan Kılıçdaroğlu, görüşmede Türkiye'nin sorunlarını konuştuklarını söyledi.

"Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık"

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavgalardan çok acılar çektik. Kavgayı değil barışı öncelemeliyiz. Türkiye'nin düzelmeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlar akılla, mantıkla, ferasetle çözülebilir. Bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Genel başkanlar düşüncelerini ifade ettiler, biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik. Ekonomiden söz ettik. Esnafın, çiftçinin, emeklinin sorunları masaya yatırıldı. Elbette farklı görüşlerimiz var ama her görüş bizim için son derece değerlidir" diye konuştu.

Erken seçim için önerge hazırlığında olduklarını söyleyen Pervin Buldan ise "Türkiye'nin acil düzelmesi gereken konuları bellidir. Muhalefet partileri olarak, bunun sorumluluğunu taşıyarak bu konuları nasıl çözebiliriz? Türkiye'nin geçiş sürecinde neler yapması gerektiğini konuştuk" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan CHP'ye ziyaret

Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan CHP'ye ziyaret

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