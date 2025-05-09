İtalya'da bulunduğu sırada bir kaza geçiren Buldan'ın suikaste uğradığı öne sürüldü. Peki, Pervin Buldan trafik kazası mı geçirdi, yoksa suikast mı düzenlendi? Pervin Buldan trafik kazası mı geçirdi? SON DAKİKA!

PERVİN BULDAN TRAFİK KAZASI MI GEÇİRDİ?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, iddialar üzerine yaptığı açıklamada, Pervin Buldan'ın İtalya'da basit bir trafik kazası geçirdiğini söyledi. Doğan, "Kaza, aracın ters yöne girmesi sonucu küçük çaplı bir şekilde meydana geldi, suikast girişimi iddiası asılsızdır" ifadelerini kullandı.

PERVİN BULDAN KİMDİR?

Pervin Buldan, 6 Kasım 1967 tarihinde Hakkâri'de doğmuş, Kürt asıllı Türk siyasetçidir. 2025 yılı itibarıyla 57 yaşındadır. Siyasi kariyerine Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Toplum Partisi (DTP) gibi partilerde aktif roller üstlenerek devam etmiştir.

Buldan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23. ve 24. dönemlerde Iğdır, 25., 26. ve 27. dönemlerde ise İstanbul milletvekili olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 11 Şubat 2018 tarihinde HDP Eş Genel Başkanlığı görevine seçilmiştir. Siyasi kariyerinin yanı sıra, insan hakları alanında da aktif çalışmalar yürütmüş, 2001 yılında Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni (Yakay-Der) kurmuştur.