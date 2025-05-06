Kamuoyunun merak ettiği sorulardan biri olan "Pervin Buldan kimdir?" sorusu, özellikle HDP eş genel başkanlığı görevinde bulunmasıyla birlikte sıkça gündeme geliyor. Pervin Buldan kaç yaşında ve siyasi kariyerine nereden başladı? sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, Pervin Buldan kimdir? Pervin Buldan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

PERVİN BULDAN KİMDİR?

Pervin Buldan, 6 Kasım 1967 tarihinde Hakkâri'de doğmuş, Kürt asıllı Türk siyasetçidir. 2025 yılı itibarıyla 57 yaşındadır. Siyasi kariyerine Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Toplum Partisi (DTP) gibi partilerde aktif roller üstlenerek devam etmiştir.

Buldan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23. ve 24. dönemlerde Iğdır, 25., 26. ve 27. dönemlerde ise İstanbul milletvekili olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 11 Şubat 2018 tarihinde HDP Eş Genel Başkanlığı görevine seçilmiştir. Siyasi kariyerinin yanı sıra, insan hakları alanında da aktif çalışmalar yürütmüş, 2001 yılında Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni (Yakay-Der) kurmuştur.

PERVİN BULDAN EVLİ Mİ?

1987 yılında Savaş Buldan ile evlenmiş, ancak eşi 1994 yılında faili meçhul bir cinayete kurban gitmiştir. Bu olayın ardından, insan hakları mücadelesine daha da yoğunlaşmış ve Cumartesi Anneleri hareketine katılmıştır. Pervin Buldan, iki çocuk annesidir ve iyi düzeyde Kürtçe bilmektedir.