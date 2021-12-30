Pervin Buldan HDP Bahçelievler İlçe Binasını ziyaret etti

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Bahçelievler ilçe binasını ziyaret etti.

Önceki gün HDP Bahçelievler ilçe binasında bir kişinin kurusıkı tabancayla tehdit etmesi olayı nedeniyle, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan buraya bir ziyaret gerçekleştirdi.