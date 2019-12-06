Pervin Buldan'dan, Demirtaş ailesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Pervin Buldan'dan, Demirtaş ailesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gittikleri sırada TEM Otoyolu Çorlu yakınlarında trafik kazası geçirerek yaralanan Demirtaş ailesinin durumu ile ilgili olarak tedavi gördükleri hastanede bilgi alan HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan,...

06.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:09
Pervin Buldan'dan, Demirtaş ailesinin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Cezaevi'nde tutuklu bulunan 'ı ziyarete gittikleri sırada TEM Otoyolu Çorlu yakınlarında trafik kazası geçirerek yaralanan Demirtaş ailesinin durumu ile ilgili olarak tedavi gördükleri hastanede bilgi alan HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve , hastane çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Yaralananların Selahattin Demirtaş'ın annesi, babası, kız kardeşi ile kayınbiraderi ve kayınpederi olduğunu söyleyen Pervin Buldan, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgiler verdi. Buldan, Selahattin Demirtaş'ın Edirne'de tutuklu bulunmasından dolayı ziyaretlerde zorluk yaşandığını ifade ederek, bu soruna çözüm üretilmesini istedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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