" Pervin Buldan'a suikast girişimi mi oldu?" sorusuna net yanıt veren Doğan, "Olayın abartıldığını, kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini" ifade etti. Kazanın ardından Buldan, aynı gün planlanan etkinliğe katılım sağlamıştır. Peki, Pervin Buldan'a suikast girişimi mi oldu? Pervin Buldan sağlık durumu nedir?

PERVİN BULDAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ Mİ OLDU?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaptığı resmi açıklamada, Pervin Buldan'ın İtalya'da geçirdiği olayın düşük çaplı bir trafik kazası olduğunu belirtti. Kazanın, araç şoförünün yanlışlıkla ters yöne girmesi sonucu yaşandığını, herhangi bir saldırı ya da suikast girişiminin söz konusu olmadığını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Kaza, İtalya'nın başkenti Roma'da meydana geldi. Buldan'ın içinde bulunduğu araç, yön tabelalarının yanlış anlaşılması sonucu kısa süreli ters şeritte ilerledi. Karşıdan gelen araçla küçük çaplı bir temas yaşandı. Kazada yaralanan olmadı, yalnızca maddi hasar meydana geldi.