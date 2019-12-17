Pervez Müşerref idama mahkum edildi

17.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:15

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, 'vatana ihanet' suçlamasıyla idama mahkum edildi.

Pakistanda yayın yapan Geo TV haber kanalına göre, Yüksek Mahkeme'nin emriyle kurulan özel mahkeme, 3 Kasım 2007'de 'ohal' ilan ettiği gerekçesiyle 'vatana ihanet'ten yargılanan Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'i idam cezasına çarptırdı.

Pakistan'da merkez sağ muhafazakar bir parti olan Müslüman Birliği - Nawaz (PML-N), Kasım 2007'de cumhurbaşkanının anayasaya aykırı acil durum ilan etmesi nedeniyle 2013 yılında Müşerref hakkında suç duyurusunda bulunmuş; Müşerref'in yargılanmasına başlanmıştı.

PERVEZ MÜŞERREF KİMDİR?

Pakistanlı asker ve siyasetçi olan Pervez Müşerref, 1999-2002 yılları arasında Pakistan başbakanı ve 2001-2008 yılları arasında Pakistan cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Kaynak: DHA