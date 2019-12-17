Pervez Müşerref idama mahkum edildi
Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, 'vatana ihanet' suçlamasıyla idama mahkum edildi.
Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, 'vatana ihanet' suçlamasıyla idama mahkum edildi.
Pakistanda yayın yapan Geo TV haber kanalına göre, Yüksek Mahkeme'nin emriyle kurulan özel mahkeme, 3 Kasım 2007'de 'ohal' ilan ettiği gerekçesiyle 'vatana ihanet'ten yargılanan Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'i idam cezasına çarptırdı.
Pakistan'da merkez sağ muhafazakar bir parti olan Müslüman Birliği - Nawaz (PML-N), Kasım 2007'de cumhurbaşkanının anayasaya aykırı acil durum ilan etmesi nedeniyle 2013 yılında Müşerref hakkında suç duyurusunda bulunmuş; Müşerref'in yargılanmasına başlanmıştı.
PERVEZ MÜŞERREF KİMDİR?
Pakistanlı asker ve siyasetçi olan Pervez Müşerref, 1999-2002 yılları arasında Pakistan başbakanı ve 2001-2008 yılları arasında Pakistan cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.