Pervari'deki Saldırıya İlişkin Açıklama

Siirt Valiliği, Pervari ilçesi Palamutlu köyü Kilis mezrasında korucu noktasına yapılan saldırıya ilişkin adli ve idare soruşturma başlatıldığını duyurdu. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "7 Temmuz 2018 günü 01.30 sıralarında Pervari İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Palamutlu köyü Kilis mezrası Benavulat Tepe mevkiinde bulunan güvenlik korucu noktasına yapılan hain saldırıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Bazı basın yayın organları ile sosyal medya üzerinden olay ile ilgili yapılan haberler gerçek dışı ve asılsızdır. Terörle mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(Mehmet Niyazi Deniz/İHA)