Pervari'de trafik kazası: 1 yaralı
Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
18.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:54
Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cahit Kaçmaz'ın kullandığı 56 AH 075 plakalı traktör, köy yoluna çıkan yılanı ezmemek için sürücüsünün frene basması üzerine yoldan çıktı.
Kazada, traktörün römorkunda bulunan Salih Kaçmaz düştü.
Yaralanan Kaçmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA