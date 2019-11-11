Pervari'de tarım değerlendirme toplantısı düzenlendi

11.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:42

Siirt'in Pervari ilçesinde tarım sektörel değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Pervari Kaymakamı Musa Aydemir, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda Pervari Balı'nın kalitesinin artırılması ve markalaşması için projelere ağırlık verilmesini istedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da "Değerlendirme toplantısının Pervari tarım ve hayvancılığının gelişimine katkıda bulunacağını temenni ediyorum. Bu toplantıları diğer İlçelerimizde de yapmayı hedefliyoruz. Bu şekilde tarım sektöründe yapılanları ve yapılması gerekenleri tartışacağız." dedi.



Toplantıya bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA