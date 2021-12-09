PERVARİ'DE KARDA MAHSUR KALAN ARAÇLAR KURTARILDI

SİİRT'in Pervari ilçesinde etkili olan Kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar, 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Pervari'de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Geçittepe yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri, sevk edildi. Ekiplerin 1 saat süren çalışması ile araçlar kurtarıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, ilçede dün akşam itibaren kar yağışının etkili olduğunu hatırlatarak şunları söyledi

Geçittepe mevkisinde mahsur kalan araçları, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtardık. Mevsimin ilk karı Pervari ilçesi Geçittepe yoluna düştü. Geçittepe köy yolu; 20 köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı bir yoldur. Bundan dolayı yolumuz büyük önem arz etmektedir. Yolun kapanması ile ilgili gelen ihbar üzerine ekiplerimiz buraya sevk edildi. Mahsur kalan araçları kurtararak, yolun ulaşıma açılmasını sağladı. Şu ana kadar diğer ilçelerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Ancak olması durumunda ekiplerimiz anında müdahale için hazır kıta bekliyor. Bu kapsamda köy yollarını kullanacak olan sürücülerimizi araçlarında zincir ve kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıyoruz dedi.