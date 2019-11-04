Pervari'de antitank roketli EYP bulundu

04.11.2019 10:21

SİİRT'in Pervari ilçesinde, PKK'lı teröristlerce antitank roketatar bağlanarak, uzaktan kumandayla yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) güvenlik güçlerince imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Yazlıca- Herekol Dağı kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamındaki arama- tarama faaliyeti sırasında,

Kaynak: DHA

Pervari ve Doğan köylerinden Kubik köyüne giden stabilize yol üzerinde EYP düzeneği tespit edildi. Ekipler, güvenlik önlemi alarak, uzaktan komutalı antitank roketatar mühimmatına bağlanmış EYP'yi kontrollü olarak imha etti.