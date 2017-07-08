Perulular Diktatör Fujimori'nin Af Olasılığı Üzerine Sokağa Çıktı

Perulu insan hakları savunucuları eski diktatör Alberto Fujimori'nin cezasının kalan kısmını evinde çekme olasılığı üzerine sokağa çıktı. Aktvistler, eski diktatörün cezasının tamamını cezaevinde çekmesini istiyor. 79 yaşındaki Fujimori, 2007'den beri tutuklu.



Başkent Lima'da insan hakları savunucuları ve toplumsal muhalefet 1990-2000 yılları arasında ülkeyi diktatörlükle yöneten Alberto Fujimori'nin, cezaevinde hastalanarak hastaneye kaldırılması üzerine yeniden gündeme gelen Fujimori'nin kalan cezasını evinde çekmesi önerileri üzerine büyük bir protesto eylemi yaptı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen eylemde Fujimori döneminde kaybedilen ve öldürülen kişilerin fotoğrafları ve "Af hakarettir", "Fujimori bir daha asla", "Unutmuyoruz, affetmiyoruz" yazılı dövizler taşındı.



Ülkenin sağcı devlet Pedro Pablo Kuczynski, eski diktatörün kızı muhalefet lideri Keiko Fujimori ile görüşerek "af" konusunun tartışacaklarını açıklamıştı.



2011-2016 yılları arasında devlet başkanı olan solcu Ollanta Humala ise Fujimori'ye affetmeyi reddetmişti.



Fujimori 2007'de tutuklanarak cezaevine konmuş ve insanlığa karşı suç işlemekten 2009'da 25 yıl hapis cezası almıştı. Fujimori'nin cezası 2010'da kesinleşmişti. - Madrid