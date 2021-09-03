Perulu kadınlar, Devlet Başkanı Castillo'yu protesto etti
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Perulu kadınlar, Devlet Başkanı Castillo'yu protesto etti

Anadolu Ajansı / Aaron Heredia - Haberler | Güncel

Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima'da, meclis binası önünde toplanan bir grup kadın gösterici, Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun aleyhine sloganlar atarak gösteri düzenledi.

Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima'da, meclis binası önünde toplanan bir grup kadın gösterici, Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun aleyhine sloganlar atarak gösteri düzenledi. Gösterici grup Castillo'nun açıklamalarında "kadın düşmanlığı" yaptığını iddia ediyor.

Perulu kadınlar, Devlet Başkanı Castillo'yu protesto etti
Perulu kadınlar, Devlet Başkanı Castillo'yu protesto etti
Perulu kadınlar, Devlet Başkanı Castillo'yu protesto etti
Perulu kadınlar, Devlet Başkanı Castillo'yu protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aaron Heredia

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