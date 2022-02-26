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Peruklu dolandırıcı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Peruklu dolandırıcı tutuklandı

Antalya'da dolandırıcılıktan 20 yıl hapis cezası ile aranan, sürekli kılık değiştiren ve peruklu şekilde yakalanan şahıs tutuklandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da dolandırıcılıktan 20 yıl hapis cezası ile aranan, sürekli kılık değiştiren ve peruklu şekilde yakalanan şahıs tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince dolandırıcılık suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan D.K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği ve yakalandığı sırada kafasında peruk olduğu bildirildi. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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