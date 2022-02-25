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Peruklu dolandırıcı bu kez kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Peruklu dolandırıcı bu kez kaçamadı

Antalya'da dolandırıcılıktan 20 yıl hapis cezası ile aranan ve sürekli kılık değiştiren şüpheli, peruklu halde yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da dolandırıcılıktan 20 yıl hapis cezası ile aranan ve sürekli kılık değiştiren şüpheli, peruklu halde yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince dolandırıcılık suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan D.K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği ve yakalandığı sırada kafasında peruk olduğu bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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